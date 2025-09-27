Flughafen Memmingen: Junger Mann bucht zwei Flüge - und bleibt dennoch am Boden

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hat am Donnerstag (25.9.2025) einen jungen Mann gestoppt, der mit einem ungewöhnlichen Plan seine Ausreise tarnen wollte.

Der 18-Jährige hatte sich für den Flug nach Dublin angestellt, obwohl er kurz zuvor bei der Kontrolle noch angegeben hatte, nach Tirana zu reisen und dafür ebenfalls ein Flugticket vorzeigen konnte.

Bei der Boardingkontrolle nach Dublin legte der Reisende schließlich eine italienische ID-Karte vor. Die Beamten erkannten das Dokument sofort als Fälschung. Wie sich herausstellte, stammte der 18-Jährige aus Albanien und wollte sich unter falschen Personalien nach Irland einschleusen.

Nach eigenen Angaben wollte er sich dort eine neue Existenz als vermeintlicher EU-Bürger aufbauen.

Zwei Tickets – keine Flug: Grenzpolizei stoppt Mann am Airport Memmingen

Am Ende verpasste der Mann beide Flüge – nach Dublin ebenso wie nach Tirana – und musste die Heimreise ins Herkunftsland antreten.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung von 600 Euro an. Außerdem leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Mit dem gescheiterten Täuschungsmanöver hat der 18-Jährige zugleich sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt.

Immer wieder Täuschungsversuche am Memminger Flughafen

Es ist nicht der erste Fall dieser Art am Flughafen Memmingen. Bereits vor wenigen Wochen hatten die Beamten einen anderen Reisenden gestoppt, der sich denselben Trick zunutze machen wollte: Zwei Tickets, unterschiedliche Identitäten und das Ziel Dublin. Auch damals platzte der Plan kurz vor dem Abflug.

Der Flughafen Memmingen hat seit diesem Jahr eine eigene Grenzpolizei-Inspektion. Dort sind aktuell rund 90 Polizistinnen und Polizisten am Allgäu Airport im Einsatz. Mittelfristig soll das Team auf bis zu 130 Kräfte anwachsen. Auch ein neues Dienstgebäude wird derzeit schon gebaut.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

