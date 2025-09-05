Kurioser Fund am Flughafen Memmingen: Ein 27-jähriger Mann hatte gleich zwei Flüge gebucht – offenbar, um seine tatsächlichen Reisepläne zu verschleiern. Bei der Ausreisekontrolle stellte die Grenzpolizei fest, dass der Albaner nicht nur ein Ticket nach Skopje vorlegte, sondern parallel auch einen Ryanair-Flug nach Dublin reserviert hatte.

Als die Memminger Beamten den Mann überprüften, entdeckten sie in seinem Geldbeutel zwei gefälschte Identitätskarten. Mit diesen Dokumenten wollte er nach bisherigen Erkenntnissen als vermeintlicher EU-Bürger nach Irland reisen.

Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige mithilfe der Fake-Ausweise seinen Lebensmittelpunkt nach Irland verlagern wollte. Den Flug nach Skopje in Mazedonien, für den er seinen richtigen Pass vorlegte, soll er hingegen nur alibimäßig gebucht haben.

Zwei Tickets – keine Reise: Grenzpolizei stoppt Mann am Flughafen Memmingen

Durch die Kontrolle verpasste der Mann schließlich beide Flüge ab Memmingen.

Die Beamten beschlagnahmten die gefälschten Dokumente und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Außerdem forderten sie den Mann auf, Deutschland umgehend zu verlassen.

Gefälschte Papiere und kuriose Tricks: Polizei stoppt Reisende am Airport Memmingen

Der Fall ist kein Einzelfall. Innerhalb weniger Wochen registrierte die Grenzpolizei Memmingen mehrere ähnlich gelagerte Täuschungsversuche. Ende August stoppten die Beamten zwei Schwestern aus Syrien, die mit manipulierten griechischen Ausweisen aus Malta einreisen wollten. Schon zuvor hatten sie einen 16-jährigen Syrer aufgegriffen, der ebenfalls mit einer verfälschten Identitätskarte unterwegs war und als vermisst galt.

Auch Reisende aus Kuwait gerieten ins Visier der Grenzpolizei. In ihrem Gepäck fanden die Fahnder gefälschte griechische Reisepässe. Ermittler gehen davon aus, dass ein 43-jähriger Schwede die Papiere organisiert hatte. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt wegen des Verdachts der Schleusung.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de

