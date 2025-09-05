Icon Menü
Flughafen Memmingen: Passagier bucht zwei zeitgleiche Flüge – und verpasst beide

Täuschungsmanöver

Flughafen Memmingen: Mann bucht zwei zeitgleiche Flüge – und verpasst beide

Doppeltes Spiel am Memminger Airport: Ein Reisender gibt vor, nach Skopje zu fliegen – und will eigentlich mit falschen Papieren nach Irland. Der Schwindel fliegt auf.
Von Daniel Halder
    • |
    • |
    • |
    Kein Weiterkommen gab es am Flughafen Memmingen für einen Mann aus Albanien, der mit einem Täuschungsmanöver an der Grenzpolizei scheiterte.
    Kein Weiterkommen gab es am Flughafen Memmingen für einen Mann aus Albanien, der mit einem Täuschungsmanöver an der Grenzpolizei scheiterte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

    Kurioser Fund am Flughafen Memmingen: Ein 27-jähriger Mann hatte gleich zwei Flüge gebucht – offenbar, um seine tatsächlichen Reisepläne zu verschleiern. Bei der Ausreisekontrolle stellte die Grenzpolizei fest, dass der Albaner nicht nur ein Ticket nach Skopje vorlegte, sondern parallel auch einen Ryanair-Flug nach Dublin reserviert hatte.

    Als die Memminger Beamten den Mann überprüften, entdeckten sie in seinem Geldbeutel zwei gefälschte Identitätskarten. Mit diesen Dokumenten wollte er nach bisherigen Erkenntnissen als vermeintlicher EU-Bürger nach Irland reisen.

    Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige mithilfe der Fake-Ausweise seinen Lebensmittelpunkt nach Irland verlagern wollte. Den Flug nach Skopje in Mazedonien, für den er seinen richtigen Pass vorlegte, soll er hingegen nur alibimäßig gebucht haben.

    Zwei Tickets – keine Reise: Grenzpolizei stoppt Mann am Flughafen Memmingen

    Durch die Kontrolle verpasste der Mann schließlich beide Flüge ab Memmingen.

    Die Beamten beschlagnahmten die gefälschten Dokumente und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Außerdem forderten sie den Mann auf, Deutschland umgehend zu verlassen.

    Gefälschte Papiere und kuriose Tricks: Polizei stoppt Reisende am Airport Memmingen

    Der Fall ist kein Einzelfall. Innerhalb weniger Wochen registrierte die Grenzpolizei Memmingen mehrere ähnlich gelagerte Täuschungsversuche. Ende August stoppten die Beamten zwei Schwestern aus Syrien, die mit manipulierten griechischen Ausweisen aus Malta einreisen wollten. Schon zuvor hatten sie einen 16-jährigen Syrer aufgegriffen, der ebenfalls mit einer verfälschten Identitätskarte unterwegs war und als vermisst galt.

    Auch Reisende aus Kuwait gerieten ins Visier der Grenzpolizei. In ihrem Gepäck fanden die Fahnder gefälschte griechische Reisepässe. Ermittler gehen davon aus, dass ein 43-jähriger Schwede die Papiere organisiert hatte. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt wegen des Verdachts der Schleusung.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

    • Abkürzung: FMM
    • Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
    • Terminals: 1
    • Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
    • Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
    • Eröffnung: 2004
    • Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)
    • Fläche: 207 Hektar
    • Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
    • Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
    • Homepage: www.memmingen-airport.de
