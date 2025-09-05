Kontrolle am Flughafen Memmingen deckt es auf: Frau arbeitete wochenlang schwarz in München

Am Flughafen Memmingen deckte die Grenzpolizei am Donnerstag (4.9.2025) gleich zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht auf.

Bei der Ausreisekontrolle eines Flugs nach Kutaissi stießen die Beamten auf eine 52-jährige Frau aus Georgien. Ermittlungen ergaben, dass sie in den vergangenen zwei Monaten ohne gültige Genehmigung in einem Hotel im Raum München gearbeitet hatte.

Die Frau musste eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer Hundert Euro hinterlegen, bevor sie ihren Rückflug von Memmingen aus antreten durfte.

Flughafen Memmingen: Albaner täuschte mit falschem Rückflugticket

Ebenfalls am Donnerstag kontrollierten die Beamten einen 42-jährigen Mann aus Albanien. Er konnte den Grund für seinen geplanten Aufenthalt in Deutschland nicht nachvollziehbar erklären. Zudem legte er laut Polizei ein gefälschtes Rückflugticket vor – offenbar, um seine Rückkehrbereitschaft vorzutäuschen.

Die Memminger Grenzpolizei leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein und wies den Mann mit dem nächsten Flug zurück in seine Heimat.

Sommerflugplan Memmingen noch einige Wochen gültig

Am Flughafen Memmingen gilt bis Oktober aktuell noch der Sommerflugplan 2025 – mit über 60 Zielen, deutlich mehr als im Winter davor. Besonders beliebt sind die Klassiker rund ums Mittelmeer wie Mallorca, Kreta oder Rhodos. Neu im Programm ist Craiova in Rumänien, zudem feierten Strecken wie Teneriffa oder Amman ihr Comeback.

Die beiden größten Airlines, Ryanair und WizzAir, prägen den Flugplan: Während Ryanair vor allem Spanien, Italien, Griechenland und Städtedestinationen wie London, Rom oder Dublin anbietet, setzt Wizz Air weiterhin stark auf Osteuropa mit Zielen in Rumänien, Serbien oder Georgien. Auch Reiseveranstalter wie TUI oder Rhomberg binden Memmingen stärker ein – etwa mit Flügen nach Korsika, Kreta oder Rhodos.

Damit bleibt der Allgäu Airport im Sommer nicht nur für Urlaubsreisen, sondern auch für den wachsenden Städtetourismus eine feste Größe im süddeutschen Flugverkehr.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de