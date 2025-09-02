Dieses neue Sonnen-Ziel steht ab 2026 auf dem Flugplan des Flughafens Memmingen

Der Flughafen Memmingen kann schon jetzt mit einem neuen Flugziel im Sommerflugplan 2026 aufwarten: Mit Antalya kehrt kommendes Jahr eine beliebte Verbindung zurück ins Streckennetz des Allgäu Airports.

Ab dem 30. März 2026 verbindet SunExpress Memmingen wieder nonstop mit der türkischen Riviera. Die Fluggesellschaft, eine gemeinsame Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines, bietet zunächst fünf wöchentliche Verbindungen an. Zwischen dem 11. Mai und 24. Juni 2026 gibt es sogar täglich Flüge ab Memmingen in Richtung Antalya.

Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Tickets sind bereits jetzt über Reiseveranstalter, Reisebüros und direkt auf der Website von SunExpress buchbar.

Comeback für Antalya-Flüge ab dem Flughafen Memmingen

SunExpress war am Flughafen Memmingen schon mehrfach aktiv. Antalya stand zuletzt 2022 im Flugplan. Mit der Wiederaufnahme ergänzt die Airline ihr Angebot rund ums Mittelmeer um ein bei Urlaubern besonders gefragtes Ziel. „Wir freuen uns, ab März 2026 zurück am Memmingen Airport zu sein“, sagt Tobias Bracht von SunExpress.

Flughafen-Prokurist Marcel Schütz spricht von einer „wirklich interessanten Destination“, die das Streckennetz des Allgäu Airports sinnvoll erweitert.

Die wichtigsten Infos zum neuen Antalya-Flug ab Memmingen Start: 30. März 2026

Frequenz: zunächst 5x pro Woche , später täglich (11. Mai bis 24. Juni)

Flugzeit: rund 3 Stunden 30 Minuten

Airline: SunExpress (Joint Venture von Lufthansa & Turkish Airlines)

Buchung: ab sofort über Reiseveranstalter, Reisebüros und sunexpress.com

Familienfreundliche Urlaubsregion in der Türkei wieder vom Flughafen Memmingen erreichbar

Die Region Antalya gilt als eines der beliebtesten Urlaubsziele in der Türkei. Orte wie Kemer, Belek oder Çıralı bieten lange Sandstrände, familienfreundliche Hotels und ein großes Freizeitangebot. Für Aktivurlauber locken Wander- und Mountainbike-Routen entlang der Küste, die Naturerlebnisse zwischen Meer und Taurusgebirge verbinden.

SunExpress bringt aktuell von 22 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Urlauber und Reisende zu insgesamt 18 Zielen in der Türkei.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de