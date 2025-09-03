Zufall oder Netzwerk? – Wieder junge Reisende mit Fake-Dokumenten am Memminger Flughafen geschnappt

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hat am Montag (1.9.2025) zwei junge Frauen aus Syrien gestoppt, die mit manipulierten Ausweisen aus Malta einreisen wollten. Die 17 und 19 Jahre alten Schwestern zeigten bei der Kontrolle nach der Landung am Memminger Airport griechische Identitätskarten vor.

Bei einer genaueren Prüfung fanden die Beamten heraus, dass das Dokument der 17-Jährigen manipuliert war: Das ursprüngliche Lichtbild war entfernt und durch ihr Foto ersetzt worden. Der Ausweis der 19-Jährigen war zwar echt, allerdings auf eine andere Person ausgestellt. Beide Frauen baten nach der Kontrolle um Asyl in Deutschland.

Junge Syrerinnen stellen Asylantrag am Memminger Flughafen

Die Grenzpolizei leitete Strafverfahren wegen Urkundsdelikten ein und übergab die Frauen an das zuständige Ankerzentrum. Die verwendeten griechischen Dokumente wurden sichergestellt, heißt es abschließend von der Polizei.

Bereits am 25. August hatten Beamte am Memminger Flughafen einen 16-jährigen Syrer gestoppt, der ebenfalls per Ryanair aus Malta eingereist war und eine verfälschte Schweizer Identitätskarte nutzte. Der Jugendliche war zuvor in Griechenland als vermisst gemeldet worden. Er wurde im Anschluss dem Jugendamt übergeben.

Flughafen Memmingen: Sind organisierte Schleuser am Werk?

Auch in diesem Fall läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung. Die erneuten Funde innerhalb weniger Tage und die Einreisen aus Malta werfen Fragen auf, ob Hinterleute oder ein organisiertes Netzwerk hinter den Aufgriffen am Memminger Flughafen stehen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten aktuell rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de