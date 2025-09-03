Polizei kassiert am Flughafen Memmingen hunderte Euro an nur einem Tag

Die Grenzpolizei Memmingen hat am Sonntag (31.8.2025) bei Kontrollen rund um den Flughafen in Memmingerberg gleich mehrfach zugeschlagen. Innerhalb weniger Stunden kassierten die Beamten an einem Tag mehrere Hundert Euro und leiteten verschiedene Strafverfahren ein.

Bei Ausreisekontrollen im Terminal stoppten sie fünf Personen aus dem Kosovo, aus Georgien und aus Serbien. Alle hatten ihre legale Aufenthaltsdauer in Deutschland überzogen. Die Polizei erhob Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren Hundert Euro und ließ die Reisenden anschließend ihre Heimflüge antreten. Gegen sie laufen nun Verfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.

Flughafen Memmingen: Grenzpolizei zieht 500 Euro Geldstrafe ein

Kurz darauf stießen die Einsatzkräfte bei einer Schleierfahndung in der Nähe des Terminals auf einen 30-jährigen Bulgaren. Der Mann war wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr polizeibekannt und hatte eine Geldstrafe von 500 Euro offen.

Die Beamten kassierten den Betrag vor Ort und ließen den Mann danach wieder ziehen.

Unter Kokain und TCH am Steuer? Beamte am Memmingen Airport ziehen Autofahrer aus dem Verkehr

Noch am selben Tag kontrollierten die Polizisten einen 33-jährigen Autofahrer in der Nähe des Flughafens Memmingen. Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten, ein Schnelltest wies auf den Konsum von THC und Kokain hin. Eine Blutentnahme soll den Verdacht bestätigen.

Ihm drohen ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Auch sein 24-jähriger Beifahrer stand unter Drogeneinfluss und durfte nicht mehr ans Steuer, teilt die Grenzpolizei Memmingen abschließend mit.

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten aktuell rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de