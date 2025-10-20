Flughafen Memmingen: Als die Beamten den Reservierungsbeleg prüfen, fliegt alles auf

Mit gefälschten Hotelreservierungen wollte ein 44-jähriger Georgier am Sonntag (19.10.2025) am Flughafen Memmingen seine wahren Reiseabsichten verschleiern - und flog prompt auf.

Bei der Einreisekontrolle legte der Mann gleich zwei gefälschte Buchungsbestätigungen vor – ein Täuschungsversuch, den die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Memmingen rasch erkannten. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Die Grenzpolizei verhängte gegen ihn zudem ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot. Der Mann wurde umgehend mit dem nächsten Flug nach Georgien zurückgewiesen.

Flughafen Memmingen: Polizei verweigert Passagieren die Einreise nach Deutschland

Nur kurze Zeit zuvor stoppten die Beamten einen weiteren Reisenden aus Georgien. Gegen den 62-Jährigen lag bereits eine Einreiseverweigerung eines anderen Schengen-Staates vor. Auch ihm wurde die Einreise nach Deutschland untersagt. Er wurde ebenfalls mit dem gleichen Flug nach Kutaissi zurückgeschickt.

In einem weiteren Fall kontrollierte die Grenzpolizei am Memminger Flughafen am Sonntag einen 28-jährigen Mann aus Albanien, der die zulässige Aufenthaltsdauer von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen um einen Tag überschritten hatte. Gegen ihn wurde eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz erstattet, anschließend durfte er seinen Rückflug nach Tirana antreten.

Lesen Sie auch: Beamte am Memminger Flughafen nehmen Mann fest, doch der Haftrichter lässt ihn gehen

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten aktuell rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Promis und Stars am Flughafen Memmingen Icon Galerie 22 Bilder Der Flughafen Memmingen wird auch von Promis gerne genutzt. Von Michael Schumacher bis Olaf Scholz - hier die bekanntesten Gäste am Allgäu Airport.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de