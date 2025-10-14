Zelle statt Abflug: Ganze Flasche Kräuterlikör am Flughafen Memmingen getrunken

Eine 28-Jährige wollte am Montagnachmittag am Flughafen Memmingen in einen Flieger nach Bukarest steigen, doch ihr Alkoholkonsum machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau wohl kurz vor dem Abflug eine ganze Flasche Jägermeister getrunken. Das Flughafenpersonal schloss sie wegen der sichtbaren körperlichen Beeinträchtigungen vom Flug nach Rumänien aus.

Polizei nimmt Betrunkene am Flughafen Memmingen in Gewahrsam – zu ihrem Schutz

Hinzugerufene Beamte der Grenzpolizeiinspektion Memmingen nahmen die 28-Jährige zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam. Der alarmierte Rettungsdienst stellte fest, dass lediglich eine massive Alkoholisierung vorlag. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Wie stark die Frau genau betrunken war, ließ sich jedoch nicht feststellen, da sie einen Test verweigerte. Sie verbrachte den Rest des Tages und die anschließende Nacht auf richterliche Anordnung in der Ausnüchterungszelle. Am Dienstagmorgen durfte sie wieder gehen.

Erst am Freitag hatte die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen einen Einsatz ungewöhnlicher Art. Ein Mann zückte zwei Messer und warf sie den Beamten vor die Füße. Die Polizisten nahmen den orientierungslos wirkenden Mann daraufhin fest.

Die Polizei war zuvor wegen eines herrenlosen Gepäckstücks alarmiert worden. Der Besitzer war wenig später gefunden: der 39-jährige, umherirrende Mann. Nachdem er die festgenommen war, fanden die Beamten aber noch weitere, verbotene Waffen bei dem Mann.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de