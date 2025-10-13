Mann irrt orientierungslos am Flughafen Memmingen umher – dann zückt er seine Messer

Gefährlicher Einsatz für die Grenzpolizei am Allgäu Airport: Am Freitagabend zückt ein orientierungslos wirkender Mann zwei Messer und wirft sie den Beamten vor die Füße. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 39-Jährige daraufhin festgenommen.

Gegen 19.45 Uhr wurden die Polizisten zunächst einmal wegen eines herrenlosen Gepäckstücks im Terminal des Flughafen Memmingen alarmiert. Wenig später fanden die Beamten den Besitzer: Ein 39-jähriger Mann, der orientierungslos im Terrminal umherirtte.

Als die Polizisten den Mann ansprachen, zog dieser zwei Taschenmesser aus seiner Hosentasche und warf diese den Beamten vor die Füße. Aufgrund der gefährlichen, unklaren Lage zog ein Beamter seine Dienstwaffe und fesselte den apathischen Mann am Boden.

Flughafen Memmingen: Mann zückt im Terminal Messer

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten weitere, teils verbotene Messer. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der Betroffene Widerstand gegen die Beaamten und trat mit den Füßen um sich.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der Mann anschließend in die psychiatrischen Abteilung eines Bezirkskrankenhauses gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen – unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de