Nicht Budapest, sondern Arrest: Betrunkene Passagierin stört am Memminger Flughafen

Statt in Ungarns Hauptstadt Budapest landete eine 50-Jährige in der Ausnüchterungszelle der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen.

Die Besatzung einer WizzAir-Maschine verweigerte am vergangenen Sonntag (21.9.2025) der Frau den Einstieg, weil sie deutlich alkoholisiert war. Mitarbeiter am Memminger Flughafen verwiesen sie des Terminals. Die Passagierin folgte dieser Anweisung jedoch nicht und wollte immer wieder ins Flughafengebäude gelangen.

Die Grenzpolizei rückte an und forderte die stark betrunkene Frau auf, den Sicherheitsbereich zu verlassen. Weil sie dem Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam und brachten sie in eine Ausnüchterungszelle.

Zelle statt Budapest: Passagierin am Flughafen Memmingen hat über zwei Promille

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei deutlich über zwei Promille.

Auf Anordnung des zuständigen Richters „durfte“ die Frau bis Montagmorgen in der Zelle bleiben, „um ihren Rausch auszuschlafen“, so die Memminger Beamtinnen und Beamten in einer Mitteilung.

Fluggesellschaften dürfen nach ihren Beförderungsbedingungen die Mitnahme stark alkoholisierter Personen verweigern, wenn diese die Sicherheit oder Abläufe an Bord gefährden. Die Grenzpolizei Memmingen führt in solchen Fällen Platzverweise durch und nimmt Personen in Gewahrsam, wenn diese den Anweisungen nicht folgen.

Am selben Tag griff die Polizei am Allgäu Airport eine weitere Frau auf, die die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog: Bei der Einreisekontrolle einer 34-jährigen Rumänin stellten sie einen offenen Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung fest.

Ihr mitreisender Lebensgefährte zahlte die noch offene Geldstrafe von etwa 2500 Euro, sodass die Frau nicht in Untersuchungshaft musste und ihre Reise vom Flughafen Memmingen fortsetzen konnte.

Der Flughafen Memmingen hat seit diesem Jahr eine eigene Grenzpolizei-Inspektion. Dort sind aktuell rund 90 Polizistinnen und Polizisten am Allgäu Airport im Einsatz. Mittelfristig soll das Team auf bis zu 130 Kräfte anwachsen. Auch ein neues Dienstgebäude wird derzeit schon gebaut.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de