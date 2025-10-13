Flughafen Memmingen reagiert auf Ryanair-Flugstreichungen – und verrät ein gestrichenes Ziel

Auf die Medienberichte, Ryanair würde zahlreiche Flüge am Flughafen Memmingen streichen, reagierte nun der Allgäu Airport – und verriet auch ein komplett gestrichenes Reiseziel.

Demnach sei davon auszugehen, dass nur die Frequenz der Flugverbindungen reduziert werde und – bis auf eine Ausnahme – alle Strecken erhalten bleiben. „Die Verbindungen bleiben, sie werden lediglich in nachfrageschwachen Zeiten weniger bedient“, wird Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid in der Pressemitteilung zitiert.

„Seit der Pandemie reagieren die Fluggesellschaften noch schneller und sensibler auf die sinkende Nachfrage nach Flügen“, erklärt Schmid. Ein Reiseziel werde dabei komplett gestrichen: die Stadt Riga. Auch Tel Aviv werde derzeit nicht angeflogen, doch dies aufgrund der politischen Lage vor Ort.

Auf den übrigen Strecken würden die Flüge vor allem in den nachfrageschwachen Zeiträumen von Mitte November bis Mitte Dezember und Mitte Januar bis Mitte Februar reduziert. An Weihnachten rechnet der Flughafen jedoch mit einer großen Zahl von zusätzlichen Flügen, die den Rückgang im November fast vollständig kompensieren, sagt Schmid.

Neues Ziel im Winterflugplan des Allgäu Airports

Im Winterflugplan 2025/2026 taucht mit dem italienischen Lamezia Terme zudem ein weiteres Ryanair-Ziel auf. Die Verantwortlichen des Memminger Flughafens rechnen zum Jahresende weiter mit rund 3,5 Millionen Passagieren. Die Streichungen würden 30.000 bis 40.000 weniger Passagiere bedeuten.

Wer einen der annullierten Flüge gebucht hatte, könne im Regelfall kostenlos zum selben Ziel umbuchen oder sich den Flug erstatten lassen, wie in der Mitteilung steht.

Insbesondere die Billig-Airlines würden schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren. „Das ist für uns Alltag“, sagt Ralf Schmid. Auch Wizz Air passe seine Frequenzen immer wieder entsprechend an.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de