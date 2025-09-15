Als Putzfrau und in der Pizzeria illegal beschäftigt: Am Flughafen Memmingen fliegt der Schwindel auf

Fünf Jahre putzte sie unentdeckt in Bayern, wochenlang arbeitete er in einer Pizzeria – doch der „Heimaturlaub“ wurde zwei Schwarzarbeitern am Flughafen Memmingen zum Verhängnis.

Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen verweigerte am Mittwoch am Airport gleich fünf Personen die Einreise nach Deutschland und deckte dabei die illegale Beschäftigung auf.

Bei der Kontrolle einer 42-jährigen Georgierin und eines 26-jährigen Mazedoners stellte sich heraus, dass beide bereits illegal in Bayern einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Die Frau hatte seit 2020 als Putzfrau gearbeitet – mit nur wenigen Unterbrechungen hielt sie sich über Jahre hinweg unerlaubt im Land auf. Der Mann war bereits über mehrere Wochen in einer Pizzeria beschäftigt gewesen.

Grenzpolizei stoppt illegale Arbeiter am Flughafen Memmingen

Beide befanden sich laut Polizeiangaben nur kurz auf „Heimaturlaub“ und wollten ihre illegale Arbeit in Deutschland wieder aufnehmen. Eine dritte Person, eine 44-jährige Georgierin, wollte ebenfalls ohne entsprechende Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit beginnen.

Die Grenzpolizei leitete Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Alle drei werden mit den nächsten Flügen in ihre Herkunftsländer zurückgewiesen. Der 42-jährigen Putzfrau droht zusätzlich eine mehrjährige Einreisesperre.

Weitere Einreiseverweigerungen am Flughafen Memmingerberg

Zwei weitere Personen am Memminger Flughafen erhielten am selben Tag ebenfalls Einreiseverbote: Ein 37-jähriger Kosovare war bereits von schwedischen Behörden mit einer schengenweiten Einreiseverweigerung belegt worden. Eine 43-jährige Frau aus Montenegro konnte den Zweck ihres geplanten Deutschland-Aufenthalts nicht plausibel erklären.

Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen kontrolliert täglich Hunderte Passagiere, die über den Flughafen ein- und ausreisen. Neben Funden von verbotenen Gegenständen im Gepäck und Urkundenfälschungen gehören vor allem Verstöße gegen das Aufenthalts- und Arbeitsrecht zu den Routinefällen. Gerade Arbeitsmigration aus Nicht-EU-Staaten führt regelmäßig zu Zurückweisungen, wenn keine gültigen Aufenthaltstitel oder Arbeitserlaubnisse vorliegen.

