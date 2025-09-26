Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

In der Weinstube „Zur Eiche“ in Memmingen findet Starkoch Frank Oehler Ruhe nach 9 stressigen TV-Jahren

„Letztes großes Abenteuer“

Nach 9 Jahren TV-Trubel: In diesem Allgäuer Lokal will Sternekoch Frank Oehler seinen Frieden finden

Fast zehn Jahre lang war Frank Oehler bei den „Kochprofis“ im Fernsehen zu sehen. Jetzt startet der TV-Koch im Allgäu sein letztes großes Abenteuer.
Von Franziska Jahn
    • |
    • |
    • |
    Frank Oehler von den Kochprofis übernimmt das Gasthaus "Zur Eiche" in Memmingen.
    Frank Oehler von den Kochprofis übernimmt das Gasthaus "Zur Eiche" in Memmingen. Foto: Franziska Jahn

    Mit blau kariertem Küchentuch über der Schulter und schwarzer Kochschürze um den Hals sitzt Frank Oehler in der Gaststube der „Weinstube zur Eiche“ in Memmingen und schält Kartoffeln. Anfang September hat der Sternekoch das Lokal erst von Manfred Kräss übernommen. Doch den „Kultkartoffelsalat“ soll es auch weiterhin in der Eiche geben. Den bereitet Oehler schon jetzt am Nachmittag vor, bevor abends die Gäste kommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden