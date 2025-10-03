Freiheitspreis heute in Memmingen: Darauf müssen Besucher achten

Heute am 3. Oktober feiert Memmingen das große Finale des Gedenkjahres „500 Jahre – Zwölf Artikel“. Im Mittelpunkt stehen gleich zwei Höhepunkte: die Verleihung des Memminger Freiheitspreises an den ehemaligen Fußballtrainer Christian Streich und der Schwabentag „Demokratie gestalten“. Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen – unter anderem mit einem Bühnen-Interview Streichs mit TV-Moderator Johannes B. Kerner.
Freiheitspreis und Schwabentag
