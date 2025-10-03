Icon Menü
Freiheitspreis und Schwabentag in Memmingen heute: Darauf müssen Besucher achten

Freiheitspreis und Schwabentag

Freiheitspreis heute in Memmingen: Darauf müssen Besucher achten

Fußballtrainer Christian Streich erhält am 3. Oktober den Freiheitspreis – zeitgleich findet der Schwabentag statt. Infos zu Straßensperrungen heute.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Rund 1000 Gäste werden heute bei der Verleihung des Freiheitspreises in der Martinskirche erwartet. Das Foto entstand 2022, als die Auszeichnung zum letzten Mal vergeben wurde.
    Rund 1000 Gäste werden heute bei der Verleihung des Freiheitspreises in der Martinskirche erwartet. Das Foto entstand 2022, als die Auszeichnung zum letzten Mal vergeben wurde. Foto: Martina Diemand, Matthias Becker (Archivbilder)

    Heute am 3. Oktober feiert Memmingen das große Finale des Gedenkjahres „500 Jahre – Zwölf Artikel“. Im Mittelpunkt stehen gleich zwei Höhepunkte: die Verleihung des Memminger Freiheitspreises an den ehemaligen Fußballtrainer Christian Streich und der Schwabentag „Demokratie gestalten“. Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen – unter anderem mit einem Bühnen-Interview Streichs mit TV-Moderator Johannes B. Kerner.

