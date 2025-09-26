DJK SV-Ost wählt neuen Vorstand

Die Hauptversammlung 2025 der DJK SV-Ost Memmingen fand kürzlich statt. Ein letztes Mal begrüßte Fritz Such als Vorsitzender der Sportgemeinschaft im Memminger Osten die Anwesenden. Nach über 50 Jahren beendete Fritz Such seine Tätigkeit als Vorsitzender.

In seiner Rede beleuchtete er die Arbeiten und Aktionen des vergangenen Jahres und endete mit einigen persönlichen Worten und großem Dank an viele, die mit ihm zusammengearbeitet haben, in seiner langen Amtszeit.

Nach dem Bericht der Schatzmeisterin und der Kassenprüfung wurden der Vorstand entlastet und die Neuwahlen durchgeführt. Das Leitungsteam der DJK-SV Ost setzt sich künftig wie folgt zusammen: Dr. Monika Schunk (Vorsitzende), Cindy Zwölfer (stellvertretende Vorsitzende), Michael Ruppert (Schatzmeister), Stefanie Görres (Schriftführerin), Nico Kehrle (Jugendwart). Alle amtierenden Abteilungsleitungen, die zugleich Mitglied des Vorstandes sind, wurden von der Versammlung bestätigt.

