FC Memmingen am Freitag erstmals bei den „Dorfbuam“ zu Gast

Nach dem Heimspiel-Highlight gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Bayern München II (1:4) wartet auf den FC Memmingen in der Regionalliga-Bayern wieder ein Gegner in Schlagdistanz. Zum Auftakt einer „englischen Woche“ geht es am Freitag (19 Uhr) im Maierhofer-Bau-Stadion zur SpVgg Hankofen-Hailing, die ein direkter Kontrahent im Kampf um den Klassenerhalt ist. Beide Mannschaften treffen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aufeinander.

FC Memmingen auswärts noch ungeschlagen

Die Lage: Auswärts ist der FC Memmingen mit zwei Siegen und einem Unentschieden in Aubstadt in der noch jungen Saison ungeschlagen. Das soll auch nach dem Ausflug in den Landkreis Straubing-Bogen so bleiben. Sieben Punkte holten die Memminger insgesamt aus ihren bislang ausgetragenen fünf Begegnungen. Hankofen-Hailing seinerseits hat fünf Punkte aus sechs Spielen auf dem Konto. Zuletzt gab es für die Niederbayern zwei Remis – ein 2:2 bei Schwaben Augsburg und ein 1:1 gegen Fürth II.

Hankofen-Hailing sichert sich über Relegation den Klassenerhalt in der Regionalliga

Der Gegner: Die SpVgg Hankofen-Hailing ist im Jahr 2022 erstmals in die Regionalliga aufgestiegen, musste nach dem Aufstiegsjahr jedoch gleich wieder runter in die Bayernliga und kehrte 2024 postwendend wieder zurück. In der vergangenen Saison sicherte sich das Team als Tabellensechzehnter über die Relegation den Klassenerhalt. Der Verein aus den Ortsteilen Hankofen und Hailing der weitläufigen Gemeinde Leiblfing (insgesamt 4350 Einwohner) führt den selbst gewählten Untertitel „Dorfbuam“.

Aus im Totopokal gegen die Würzburger Kickers

Unter der Woche war die Mannschaft im Pokal im Einsatz. Im bayerischen Achtelfinale kam allerdings mit einer 0:2-Niederlage gegen Liga-Konkurrent Würzburger Kickers das Aus. Trainer Tobias Beck (30) hat dabei etliche Stammkräfte geschont: „Unser Fokus liegt auf der wichtigen Ligapartie gegen Memmingen.“ Einige Spieler entstammen aus dem Nachwuchs des FC Ingolstadt und des SSV Jahn Regensburg. Höherklassige Erfahrung hat Neuzugang Patrick Choroba, der für den SC Verl und die SG Sonnenhof/Großaspach schon in der 3. Liga am Ball war.

FCM-Kapitän Lukas Rietzler fällt weiter aus

Das FCM-Personal: Bis auf Lukas Rietzler und Philipp Kirsamer haben in dieser Woche alle Spieler trainiert. Als Sturmersatz für Kirsamer war gegen den FC Bayern München II Fabian Kroh aus der U21 in den Regionalliga-Kader gerückt. Am vergangenen Montag schloss das Sommer-Wechselfenster im Fußball. Lediglich vereinslose Spieler können jetzt noch verpflichtet werden. Beim FC Memmingen wird sich wohl auch in dieser Hinsicht – trotz der beiden Langzeitverletzten – nichts mehr tun. „Zum einen vertrauen wir unserer Mannschaft zu hundert Prozent. Jetzt können sich eben andere junge Spieler, die zu einem Großteil aus unserem eigenen Nachwuchsbereich kommen, beweisen und Einsatzzeiten sammeln“, erklärt FCM-Coach Matthias Günes auf Nachfrage. „Zum anderen ist es auch kein Geheimnis, dass die wirtschaftliche Lage aktuell keine großen Sprünge zulässt.“

Heimspiel gegen „Pokalschreck“ Illertissen am Dienstag

Die nächsten Heimspiele: Bereits am kommenden Dienstag steht für den FCM das Nachholspiel und Nachbarschaftsduell mit dem FV Illertissen auf dem Programm. Vier Tage später geht es am Freitag (19 Uhr), abermals zuhause, gegen den TSV Buchbach. Für beide Spiele sind Karten bereits im Vorverkauf erhältlich. (ass)

