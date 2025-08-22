Gefährliches Manöver auf der A7: Goldener Sportwagen zwingt Familien-Van zur Vollbremsung

Ein goldener Sportwagen hat am Mittwoch einen Van auf der A7 bei Memmingen ausgebremst. Dessen Fahrer konnte nur noch mit einer Vollbremsung einen Unfall vermeiden.

Beinahe-Crash bei Memmingen: Goldener Sportwagen bremst Auto aus

Laut Angaben der Polizei befand sich der vollbesetzte Familien-Van beim Überholen auf der linken Spur, als ein BMW Z4 mit hoher Geschwindigkeit gefährlich dicht auffuhr. Der Fahrer des BMW setzte mehrfach die Lichthupe ein und überholte den Van schließlich rechts, um schneller voranzukommen.

Nötigung auf A7 bei Memmingen: Polizei sucht Zeugen

Anschließend wechselte der BMW wieder auf die linke Spur und brachte den Van so stark zum Abbremsen, dass dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-2050 zu melden.

