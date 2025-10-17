Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Gesellschaftliches Ereignis in Memmingen: Nach langer Pause gibt es wieder einen Galaball.

Gesellschaftliches Ereignis

Der Memminger Galaball feiert nach neun Jahren Pause ein Comeback

Memmingen belebt die Tradition der festlichen Tanzvergnügen in der Stadthalle wieder. So plant die neue Veranstalterin Selina Götz den Tanz- und Galaball 2025.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    • |
    • |
    • |
    Nach neun Jahren Pause wird in Memmingen die Tradition der Galabälle wiederbelebt. Schauplatz des ersten Tanz- und Galaballs der neuen Veranstalterin Selina Götz ist wie in früheren Jahren die Stadthalle.
    Nach neun Jahren Pause wird in Memmingen die Tradition der Galabälle wiederbelebt. Schauplatz des ersten Tanz- und Galaballs der neuen Veranstalterin Selina Götz ist wie in früheren Jahren die Stadthalle. Foto: Roland Schraut (Archivbild)

    Fast zehn Jahre lang musste Memmingen ohne eine großes Ballereignis auskommen – nun wird die Tradition der festlichen Tanzveranstaltungen wiederbelebt: Am Samstag, 8. November, öffnen sich die Saaltüren der Stadthalle für den neuen Memminger Tanz- und Galaball 2025. Veranstalterin ist Selina Götz, die Tanzschulen in Memmingen, Leutkirch und Wangen betreibt. „So ein Ball ist wichtig für ein Oberzentrum wie Memmingen“, betont Alexandra Hartge von der Stabstelle Stadtmarketing der Stadt Memmingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden