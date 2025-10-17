Der Memminger Galaball feiert nach neun Jahren Pause ein Comeback

Fast zehn Jahre lang musste Memmingen ohne eine großes Ballereignis auskommen – nun wird die Tradition der festlichen Tanzveranstaltungen wiederbelebt: Am Samstag, 8. November, öffnen sich die Saaltüren der Stadthalle für den neuen Memminger Tanz- und Galaball 2025. Veranstalterin ist Selina Götz, die Tanzschulen in Memmingen, Leutkirch und Wangen betreibt. „So ein Ball ist wichtig für ein Oberzentrum wie Memmingen“, betont Alexandra Hartge von der Stabstelle Stadtmarketing der Stadt Memmingen.

Brigitte Hefele-Beitlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87700 Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Galaball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis