Über 30 Spring- und Dressurprüfungen stehen auf der Reitanlage in Babenhausen auf dem Programm

Traditionell richtet der RFZV Babenhausen im Herbst noch ein großes Reitturnier aus. Es ist nach dem Frühjahrsturnier im Mai und dem Sommerturnier Ende Juni bereits das dritte und auch letzte im laufenden Jahr. Noch einmal werden sich viele Reiter und Reiterinnen von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, den zahlreichen Aufgaben stellen, die auf sie in den insgesamt 31 Spring- und Dressurprüfungen bis hin zur schweren Klasse warten. Dabei gibt es insgesamt 10.000 Euro an Preisgeld zu gewinnen. Der Eintritt ist frei, erwartet werden an den drei Tagen um die 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen.
Großes Reitturnier
