Großes Reitturnier in Babenhausen mit insgesamt 31 Springprüfungen und Dressurprüfungen.

Großes Reitturnier

Über 30 Spring- und Dressurprüfungen stehen auf der Reitanlage in Babenhausen auf dem Programm

Am Wochenende findet in Babenhausen bereits das dritte großes Reitturnier in diesem Jahr statt. Die Teilnehmer müssen auch schwere Prüfungen meistern.
Von Stefan Kümmritz
    Lokalmatadore wie Hannah Müller sind natürlich dabei, wenn der RFZV Babenhausen mit einem großen Herbstturnier die Saison im Pferdesport ausklingen lässt.
    Lokalmatadore wie Hannah Müller sind natürlich dabei, wenn der RFZV Babenhausen mit einem großen Herbstturnier die Saison im Pferdesport ausklingen lässt. Foto: Stefan Kümmritz (Archivbild)

    Traditionell richtet der RFZV Babenhausen im Herbst noch ein großes Reitturnier aus. Es ist nach dem Frühjahrsturnier im Mai und dem Sommerturnier Ende Juni bereits das dritte und auch letzte im laufenden Jahr. Noch einmal werden sich viele Reiter und Reiterinnen von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, den zahlreichen Aufgaben stellen, die auf sie in den insgesamt 31 Spring- und Dressurprüfungen bis hin zur schweren Klasse warten. Dabei gibt es insgesamt 10.000 Euro an Preisgeld zu gewinnen. Der Eintritt ist frei, erwartet werden an den drei Tagen um die 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

