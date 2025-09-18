Icon Menü
Jubiläum in Memmingen: Die Kirche Christi Auferstehung in Memmingen wird 50 Jahre alt

Von der Notkirche zum modernen Gotteshaus

Die ungewöhnliche Geschichte von „Christi Auferstehung“ in Memmingen

Der Kirchenbau von „Christi Auferstehung“ in Memmingen in den 1970er Jahren brachte Herausforderungen mit sich. Das 50-jährige Bestehen wird jetzt gefeiert.
Von Volker Geyer
    Die Kirche Christi Auferstehung in Memmingen wurde vor 50 Jahren geweiht.
    Die Kirche Christi Auferstehung in Memmingen wurde vor 50 Jahren geweiht. Foto: Thomas Weigert

    Im Memminger Westen freut man sich auf ein besonderes Jubiläum: Die Kirche Christi Auferstehung wird 50 Jahre alt – und das wird jetzt mit einer Festwoche gefeiert. Vom 21. bis 27. September warten verschiedene Veranstaltungen auf die Gemeindemitglieder und Gäste. Höhepunkt ist ein Festgottesdienst mit anschließendem Pfarrfest am Sonntag, 21. September. Wir nehmen den runden Geburtstag zum Anlass, einmal auf die Geschichte der jüngsten katholischen Kirche in Memmingen zu blicken.

