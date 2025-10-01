Icon Menü
Umstrittenes Bauprojekt: Memmingen bekommt sein drittes Joesepp‘s-Hotel

Heftige Debatte

Umstrittenes Bauprojekt: Memmingen bekommt sein drittes Joesepp‘s-Hotel

Nach jahrelangem Hin und Her wird die ehemalige Gaststätte Kempter Hof abgerissen. Auf dem Grundstück wird nun ein Hotel gebaut – mit Einschränkungen.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Ein Blick auf den ehemaligen Kempter Hof in Memmingen: Die ehemalige Gaststätte wird gerade abgerissen.
    Ein Blick auf den ehemaligen Kempter Hof in Memmingen: Die ehemalige Gaststätte wird gerade abgerissen. Foto: Thomas Weigert

    „Es wird Zeit, dass hier etwas passiert“, sagt Unternehmer Josef Kurz und schaut zufrieden auf den Abrissbagger, der sich daran macht, die ehemalige Gaststätte Kempter Hof dem Erdboden gleichzumachen. Denn bis zu diesem Abbruch und damit dem Start für einen Neubau sind einige Jahre ins Land gegangen: Es wurden schon seit 2016 heftige Debatten im Stadtrat und eine Gerichtsverhandlung darüber geführt, verschiedene Bauvorhaben wurden vorgestellt und wieder verworfen, außerdem hat das Areal zwischendurch seinen Besitzer gewechselt. Heute gehört es Josef Kurz, dem Chef der K+S-Firmengruppe, der nun sein drittes Joesepp’s Hotel in Memmingen darauf bauen wird.

