„Aufhören, wenn es am schönsten ist“: Diese Unterallgäuer Bürgermeisterin tritt nicht mehr an

Westerheims Rathauschefin Christa Bail wird bei der Kommunalwahl im März 2026 nicht mehr als Bürgermeisterkandidatin antreten. Das gab sie in einer Presseerklärung bekannt. Sie habe schwer mit sich gerungen. Orientiert an dem Leitgedanken „aufhören, wenn es am schönsten ist“ habe sie sich nun dazu entschieden, nicht mehr für eine vierte Amtszeit zu kandidieren.

Bürgermeisterin Bail sieht „eindrucksvolle Entwicklung“ in Westerheim

Westerheim stehe gut da – mit stabilen Finanzen, „einer eindrucksvollen Entwicklung in den letzten Jahren“ und dem Ausblick auf noch viele Vorhaben zu Pflichtaufgaben, aber auch attraktiven Projekten in der Dorferneuerung. „Ich habe mich stets mit vollem Elan und großer Hingabe dem Bürgermeisteramt gewidmet, war intensiv und mit ganzem Einsatz für die Gemeinde da, um zu verwalten, aber auch um kreativ zu planen, zu gestalten und viel Präsenz bei Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten zu zeigen“, sagt Bail.

Christa Bail kandidiert für eine weitere Periode im Unterallgäuer Kreistag

Nach dann 18 Dienstjahren und im Alter von 65 Jahren sei es an der Zeit, kürzerzutreten. „Ich möchte in den nächsten Jahren weniger Verantwortung tragen und stattdessen mehr Freiheit und Unabhängigkeit genießen.“ In den kommenden Monaten wolle sie aber noch mit ganzer Kraft die anstehenden und begonnenen Projekte weiter vorantreiben und „hoffentlich zu einem guten Abschluss oder verbindlichen Zwischenergebnissen bringen“. Bail kandidiert noch für eine Wahlperiode im Unterallgäuer Kreistag und hofft, dafür ein Mandat zu erhalten.

Zwei Bewerber haben Interesse am Bürgermeister-Amt angemeldet

Wie sie auf Nachfrage erklärt, haben bereits zwei Bewerber für die kommenden Kommunalwahlen am 8. März 2026 ihren Hut in den Ring geworfen: Gemeinderat Alexander Jirman aus Günz, der bisher der Bunten Liste angehörte, will als Bürgermeister kandidieren. Auch Pamela Metzeler aus Westerheim hat bereits Interesse angemeldet.