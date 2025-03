Umfrage: Welcher Unterallgäuer Bürgermeister hört auf, wer kandidiert erneut?

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kaum steht die Zusammensetzung des neuen Bundestags fest, richten viele Parteien und Gruppierungen in der Region ihren Blick bereits auf die Kommunalwahl, die am 8. März 2026 stattfindet. An diesem Tag werden im Unterallgäu nicht nur die Gemeinderäte, sondern vielerorts auch die Rathauschefs neu gewählt. Ein Jahr vor der Abstimmung wollten wir daher von den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in einer Umfrage wissen, ob sie erneut antreten oder aufhören wollen. Außerdem haben wir sie gebeten, ihre Gründe für diese Entscheidung zu benennen. In der Folge die Antworten in alphabetischer Reihenfolge der Gemeinden:

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis