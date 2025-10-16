Buxachtallauf setzt ein Zeichen für Inklusion

Mit Begeisterung nahmen Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Lebenshilfe-Einrichtungen, Mitarbeitende, Eltern und Betreuerinnen und Betreuer kürzlich am 18. Buxachtallauf in Memmingen teil. Der Lauf stand ganz im Zeichen der Inklusion und bot mit dem Vitallauf beste Voraussetzungen für Menschen mit und ohne Behinderung – auch für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen. Bereits im Vorfeld durfte die Lebenshilfe die Strecke besichtigen und sich optimal auf das Lauf-Event vorbereiten. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Organisationsteam des Buxachtallaufs für dieses Gemeinschaftserlebnis.

