Kürzlich fand beim AMC Memmingen der letzte Lauf zum Schwabenpokal statt. Die Lechbrucker Kartler ließen es sich nicht nehmen, einen Ausflug zu den Nachbarn zu unternehmen. Neun unserer Sportlerinnen und Sportler machten sich auf den Weg und erzielten gute Ergebnisse. In der K2 landete Fabian Marby auf Rang sieben, Lian Lehmann auf Rang acht und Kilian Huber auf Rang neun, Nea Schemmel belegte Rang 17. Lena Grieser schaffte einen hervorragenden zweiten Platz in der K3, Lion Schemmel fuhr auf Platz sieben und Mira Rotondaro auf Platz 15. Celina Grieser zeigte in der K5 ihr Können und durfte aufs Treppchen auf den zweiten Platz wie ihre Schwester.

