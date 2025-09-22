Mann will einem anderen Angst einjagen – und fährt ihn an

Am vergangenen Freitagabend ist in der Fraunhoferstraße in Memmingen ein 37-jähriger Mann verletzt worden. Ein 46-Jähriger war ihm gegen 22 Uhr mit seinem Auto von hinten in die Beine gefahren.
Aus Eifersucht
