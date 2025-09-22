Icon Menü
Mann will in Memmingen einem anderen Angst einjagen – und überfährt ihn aus Versehen

Aus Eifersucht

Mann will einem anderen Angst einjagen – und fährt ihn an

Am Freitag fuhr ein 46-Jähriger in Memmingen einem anderen Mann von hinten in die Beine. Aus Versehen, wie er selbst sagt – und aus Eifersucht.
Von Franziska Jahn
    Nur aus Versehen will ein 46-Jähriger in Memmingen einen 37-Jährigen überfahren haben. (Symbolbild)
    Nur aus Versehen will ein 46-Jähriger in Memmingen einen 37-Jährigen überfahren haben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Am vergangenen Freitagabend ist in der Fraunhoferstraße in Memmingen ein 37-jähriger Mann verletzt worden. Ein 46-Jähriger war ihm gegen 22 Uhr mit seinem Auto von hinten in die Beine gefahren.

