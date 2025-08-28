Memminger Jahrmarkt: Das bietet der größte Rummel im Allgäu 2025

Der Memminger Jahrmarkt gehört seit über 475 Jahren zu den größten Volksfesten der Region: Auch 2025 verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein buntes Erlebnis aus rasanten Fahrgeschäften, leuchtenden Buden, einem Krämermarkt und kulinarischen Genüssen.

Wir haben die wichtigsten Infos rund um Termin, Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte, Familientag und Parkplätze zum Jahrmarkt 2025 in Memmingen.

Wann findet der Memminger Jahrmarkt 2025 statt?

Der Jahrmarkt 2025 in Memmingen läuft an diesen Terminen.

Start: Samstag, 11. Oktober 2025

Letzter Tag: Sonntag, 19.10.2025

Die feierliche Eröffnung findet am 11. Oktober um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auf dem Westertorplatz in Memmingen statt. Begleitet wird der Auftakt von der Musikkapelle Amendingen, die ab 10.15 Uhr ein Standkonzert gibt.

Wann hat der Jahrmarkt 2025 in Memmingen geöffnet?

Der Jahrmarkt in Memmingen ist täglich geöffnet. Allerdings gibt es verschiedene Öffnungszeiten. 2025 hat der Jahrmarkt zu diesen Zeiten geöffnet:

Samstag & Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Montag & Freitag: 12 bis 22 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 9 bis 22 Uhr

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Jahrmarkt 2025?

Rund 80 Schaustellerbetriebe bringen Spiel, Spaß und Action nach Memmingen. Dabei ist für Familien, Adrenalin-Fans und Nostalgiker etwas geboten - diese Fahrgeschäfte gibt es 2025 beim Jahrmarkt in Memmingen:



Westertorplatz

Techno Power: Rundfahrgeschäft für Adrenalinjunkies

Predator: Nervenkitzel pur mit Überschlägen - NEU

Dschungelcamp: Abenteuer auf 4 Ebenen

Klassiker: Kettenkarussell, Dumbo-Kinderflieger, Safari-Trip, Mini-Mobil, Entenangeln, Kinderkarussell

Königsgraben

Hupferl: bayerisches Gaudi-Karussell

6D-Kino: interaktive Erlebnisfahrt mit neuen Effekten

St.-Josefs-Kirchplatz

Wilde Maus: Achterbahn für Groß und Klein

Musik Express: Klassiker unter den Rundfahrgeschäften

Phoenix: rasante Actionfahrt bis zum Überschlag

Kaisergraben

Autoscooter: Jahrmarkt-Klassiker

Schweizerberg

Kindermärchenkarussell – nostalgisches Pferdekarussell, eines der ältesten seiner Art

Dazu sorgen zahlreiche Schieß-, Wurf- und Spielbuden sowie Imbissstände für Unterhaltung und Genuss.

Wann ist Familientag beim Jahrmarkt 2025 in Memmingen?

Der Familientag zum Jahrmarkt in Memmingen ist 2025 am Freitag, 17. Oktober. An diesem Tag gelten ermäßigte Preise.

Wann ist der Krämermarkt 2025 in Memmingen?

Der Krämermarkt findet vom Dienstag, 14.10., bis Donnerstag, 16. Oktober 2025 statt.

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr

Beschicker: über 90 Händler

Standorte: vom Roßmarkt/Weinmarkt über die Maximilianstraße (bis Kreuzung Salzstraße/Waldhornstraße) bis hin zum Hallhof

Angebot : Haushaltswaren, Keramik, Lederwaren und Schmuck bis hin zu Reinigungsmitteln und Mode.

Gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag zum Jahrmarkt in Memmingen?

Ja, am Sonntag, 12. Oktober 2025 ist in Memmingen verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Wo kann ich parken zum Jahrmarkt 2025 in Memmingen?

Erste Anlaufstelle für alle, die mit dem Auto zum Memminger Jahrmarkt kommen müssen, sind die Parkhäuser in und um die Altstadt. Eine Übersicht über die städtischen Parkhäuser inklusive Preise und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die Stadt Memmingen richtet zum Jahr- und Krämermarkt auch wieder einen Park-and-Ride-Service ein



Shuttle-Busse bringen Besucherinnen und Besucher von den großen Parkplätzen bei der Firma Magnet-Schultz (Allgäuer Straße) und bei Metzeler (Donaustraße) in die Innenstadt und zurück.