Mann findet Hotelzimmerschlüssel - und übernachtet kurzerhand selbst dort

Ein 37-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Hotelzimmer geschlafen, das er gar nicht gebucht hatte. Nach Angaben der Polizei hatte er den Schlüssel gefunden und diesen genutzt, um ins Hotel zu gelangen. Anstatt ihn an der Rezeption abzugeben, beschloss der Mann kurzerhand, besagtes Zimmer zu betreten.

Hausfriedensbruch in Memminger Hotel: Schlafender Mann vorgefunden

In der Zwischenzeit tauchte der rechtmäßige Mieter des Zimmers an der Hotelrezeption auf und meldete den Verlust seines Schlüssels. Eine Angestellte schloss ihm daraufhin sein Zimmer auf. Dort fanden die beiden den 37-Jährigen schlafend im Bett.

Sie riefen die Polizei, die den Mann aus dem Hotel verwies und ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Fundunterschlagung einleitete.

