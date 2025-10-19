Nachbarn gehen aufeinander los und schlagen sich mit Flaschen die Köpfe blutig

Wie die Polizei mitteilt, waren ein 31-Jähriger und sein 44-jähriger Nachbar am Samstagabend in Streit geraten. Als die Polizei vor Ort ankam, trafen sie die beiden Streithähne mit blutenden Kopfverletzungen an. Nach eigenen Angaben waren beide Männer mit Flaschen aufeinander losgegangen.

Polizeieinsatz in Memmingen: Betrunkener muss Rausch in der Zelle ausschlafen

Eine genaue Klärung des Sachverhalts war allerdings nur bedingt möglich, da beide Männer stark alkoholisiert waren. Besonders der 31-Jährige zeigte sich uneinsichtig und ging die Beamten aggressiv an. Nachdem er diese mehrfach beleidigt hatte, setzten die Polizisten der Aggression ein Ende und nahmen den Mann mit auf die Dienststelle. Dort konnte er seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

