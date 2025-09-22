Icon Menü
Mann ruft Polizei in Memmingen, weil die Ex ihn geschlagen haben soll – und steht jetzt selbst im Verdacht

Polizeieinsatz in Memmingen

Ex-Freundin soll zugeschlagen haben - Polizei ermittelt auch gegen ihren Partner

Ein junger Mann streitet in Memmingen mit seiner Ex-Freundin, sie soll ihn geschlagen haben. Er ruft die Polizei. Doch dann steht er plötzlich auch selbst im Verdacht.
    In Memmingen ist die Polizei am Samstagabend zu einer Körperverletzung ausgerückt.
    In Memmingen ist die Polizei am Samstagabend zu einer Körperverletzung ausgerückt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Mann hat die Polizei am Samstagabend in Memmingen gerufen, weil seine Ex-Freundin ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Nun ermittelt die Polizei aber auch gegen den 21-Jährigen.

    Wie die Polizei mitteilt, war eine Streife gegen 20 Uhr in den Seutterweg ausgerückt. Vor Ort sagte der Mann den Beamten, dass seine 17-jährige Ex-Freundin ihm nach einem Streit in das Gesicht geschlagen haben soll.

    21-Jähriger ruft Polizei in Memmingen und steht jetzt selbst im Verdacht

    Die Jugendliche wiederum gab gegenüber der Polizisten an, dass der 21-Jährige zuvor betrunken mit seinem Motorrad gefahren sei. Ein Atemalkoholtest ergab tatsächlich einen Wert von über einem Promille. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

    Die Polizei ermittelt nun gegen die 17-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr gegen den jungen Mann.

