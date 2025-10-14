Ungewöhnlicher Diebstahl in Memmingen - großes Gerät im Einsatz

In der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Oktober) ist es in Memmingen zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter nicht etwa Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände, sondern insgesamt 100 Europaletten und 15 Gitterboxen von einem Werksgelände in der Memminger Teramostraße.

Ungewöhnlicher Diebstahl in Memmingen - Polizei bittet um Hinweise

Die Unbekannten fuhren demnach mit einem größeren Fahrzeug auf das Gelände und verluden das Diebesgut mit einem Hebegerät. Sowohl Europaletten als auch Gitterboxen zählen zu beliebten Ladehilfsmitteln in der Logistik. Der Schaden beziffert sich laut Polizei auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Da die Täter bislang noch nicht ausfindig gemacht wurden, bittet die Polizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 um Hinweise und Beobachtungen.

