Mann treibt Stier auf eine Wiese – und stirbt kurze Zeit später

In Pfunds in Österreich ist am Montagabend ein Mann gestorben, nachdem er gemeinsam mit seinem Bruder einen Stier und zwei Kühe auf eine eingezäunte Wiese getrieben hatte. Der Stier hatte den 63-Jährigen vermutlich zuvor attackiert, wie die Polizei bekannt gibt.

Nachdem der Stier und die beiden Kühe auf der Wiese waren, ging der Bruder des 63-Jährigen laut Polizei gegen 19.30 Uhr ins Dorf, um etwas zu holen. Als er knapp 20 Minuten später zurück zur Wiese kam, fand er seinen Bruder regungslos am Boden liegend auf und setzte einen Notruf ab.

Stier attackiert Mann in Österreich – Jäger tötet aggressives Tier

Wie die Polizei mitteilt, ist der 63-Jährige zuvor vom Stier attackiert worden und erlitt dabei starke Verletzungen. Die Rettungskräfte versuchten, den 63-Jährigen zu reanimieren. Doch dieser starb noch am Montagabend vor Ort.

Während die Rettungskräfte den 63-Jährigen behandelten, stand der Stier noch immer in der Nähe auf der Wiese und verhielt sich laut Polizei auffallend aggressiv. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt wurde der Stier deshalb von einem Jäger getötet.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at