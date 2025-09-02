Kühe trampeln Wanderer nieder - Mann tot, Ehefrau schwer verletzt

Der 85-Jährige und seine Frau waren am Sonntagnachmittag mit ihrem Hund in Ramsau am Dachstein auf einem Forstweg zwischen zwei Hütten unterwegs, als sie auf eine Kuhherde trafen. Es handelte sich um Mutterkühe mit ihren drei Kälbern, berichtete die Polizei.

Die offenbar von dem Hund aufgeschreckten Kühe gingen auf das Ehepaar los und trampelten die beiden Senioren nieder. Zeugen in der Nähe leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Der schwerst verletzte 85-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen, erlag jedoch noch vor der geplanten Operation seinen schweren Verletzungen. Seine verletzte Frau wurde ebenfalls mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, hieß es bei der Landespolizeidirektion Steiermark.

Tödlicher Kuhangriff in Österreich: Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete bei dem 85-Jährigen eine Obduktion an. Diese soll klären, ob die bei der Kuhattacke erlittenen Verletzungen für den Tod des Mannes verantwortlich waren. Die Ermittlungen dauern an. Der Hund wurde bei dem tragischen Vorfall nur leicht verletzt und Angehörigen des Ehepaars übergeben, so der ORF.

