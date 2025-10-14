Fachschule entlässt Pflegefachkräfte

Kürzlich ehrte die Berufsfachschule für Pflege am BFZ Memmingen seine Absolventinnen und Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung. Insgesamt 18 Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die bereits im August erfolgreich ihr Examen abgelegt haben, wurden in einem feierlichen Rahmen von der neuen Schulleitung, Mareike Arenas da Silva gewürdigt und gefeiert.

Besonders erfreulich: Unter den Absolventinnen befinden sich mehrere Pflegefachfrauen, die mit herausragenden Leistungen abgeschlossen haben. Einige von ihnen zählen sogar zu den besten Prüflingen in ganz Bayern. Diese außergewöhnlichen Erfolge verdienen besondere Anerkennung und sind ein sichtbares Zeichen für die hohe Qualität der Ausbildung am BFZ in Memmingen.

Alle Absolventinnen und Absolventen haben bereits eine feste berufliche Perspektive. Sie treten nun ihre Stellen in regionalen Kliniken und Pflegeeinrichtungen an und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur pflegerischen Versorgung in der Umgebung. Das BFZ Memmingen wünscht den frisch examinierten Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Gleichzeitig freut sich die Berufsfachschule auf die nächste Generation. 36 neue Auszubildende haben bereits im September ihre Ausbildung in der generalistischen Pflege begonnen und starten voller Motivation und Tatendrang ihren eigenen Weg in diesen vielfältigen und verantwortungsvollen Beruf.

