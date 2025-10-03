Das sollten Sie über den Memminger Freiheitspreis wissen

Die Verleihung des Memminger Freiheitspreises an Fußballtrainer Christian Streich am 3. Oktober ist der krönende Abschluss des Jubiläumsjahres „500 Jahre Zwölf Artikel“. Doch warum gibt es diese Auszeichnung überhaupt? Die Stadt war einst im Bauernkrieg ein Schauplatz der deutschen Freiheitsbewegung. Der Preis soll die Erinnerung an die in Memmingen verfassten Bauernartikel von 1525 wachhalten. Die darin fixierten Forderungen gelten als erste Niederschrift von Menschenrechten in Deutschland. In der Folge einige Fakten rund um den Freiheitspreis:
Memminger Freiheitspreis 2025
