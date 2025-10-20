Weil Zähneputzen wichtig ist

kürzlich fand in der Stadthalle Memmingen der diesjährige Tag der Zahngesundheit statt. Dieser wird jährlich von der LAGZ, der Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit, ausgerichtet. Unsere Schule war mit vollem Einsatz dabei! Insgesamt 133 Kinder, begleitet von ihren Lehrkräften und tatkräftig unterstützt von engagierten Eltern, nahmen an der Veranstaltung teil.

Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund“ erwartete die Kinder ein abwechslungsreiches Programm rund um Zahnpflege, gesunde Ernährung und Vorsorge. Spielerisch und mit viel Spaß lernten die Schülerinnen und Schüler, wie wichtig Zähneputzen, regelmäßige Zahnarztbesuche und zahngesunde Ernährung sind.

An zahlreichen Mitmachstationen testeten die Kinder ihr Wissen, führten spannende Experimente durch und setzten sich mit dem Thema der Zahngesundheit kreativ auseinander. Der direkte Austausch mit Fachpersonal, darunter Zahnärzte und Prophylaxe-Teams, war für viele eine interessante Erfahrung. Musikalisch untermalt wurde der offizielle Festakt vom Kinderchor Buxheim unter der Leitung von Maria Martin. Dabei zeigten die Kinder, wie cool Zähneputzen klingen kann.

Es war ein rundum gelungener Tag, der nicht nur informativ, sondern auch sehr unterhaltsam war. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Organisation und hoffen, es wird bald ein nächstes Mal in Memmingen geben.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!