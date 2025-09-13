„Neun Katzen an einem einzigen Tag“: Derzeit kein Platz mehr im Memminger Tierheim frei

Wenn das Memminger Tierheim am Sonntag, 14. September, beim „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 16 Uhr seine Pforten öffnet, können sich die Besucher auf einen sehr lebhaften und abwechslungsreichen Ort freuen. „Unser Tierheim ist momentan bis auf den letzten Platz besetzt“, sagt Markus Feldmeier. Er ist der Vorsitzende des Vorstands beim Tierschutzverein Memmingen und Umgebung, der wiederum der Träger des Memminger Tierheims ist.
Memmingen
