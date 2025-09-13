Icon Menü
Memminger Tierheim aktuell voll belegt - Tag der offen Tür am Sonntag 14.09.2025

Memmingen

„Neun Katzen an einem einzigen Tag“: Derzeit kein Platz mehr im Memminger Tierheim frei

Warum die Herausforderungen im voll besetzten Memminger Tierheim nur über Ehrenamtliche und Spenden zu stemmen sind. Am Sonntag ist „Tag der offenen Tür“.
Von Dominik Prähofer
    Nadja Röder, Leiterin des Memminger Tierheims, bei der Betreuung einer Katze.
    Nadja Röder, Leiterin des Memminger Tierheims, bei der Betreuung einer Katze. Foto: Dominik Prähofer

    Wenn das Memminger Tierheim am Sonntag, 14. September, beim „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 16 Uhr seine Pforten öffnet, können sich die Besucher auf einen sehr lebhaften und abwechslungsreichen Ort freuen. „Unser Tierheim ist momentan bis auf den letzten Platz besetzt“, sagt Markus Feldmeier. Er ist der Vorsitzende des Vorstands beim Tierschutzverein Memmingen und Umgebung, der wiederum der Träger des Memminger Tierheims ist.

