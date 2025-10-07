Geflügelzuchtverein fördert Nachwuchs

Derzeit sind drei Jugendliche im Geflügelzuchtverein Memmingen aktiv. Sie züchten Zwerg-Cochin in verschiedenen Farbschlägen sowie Chabo in Weiß mit schwarzem Schwanz, sowohl glatt gefiedert als auch gelockt. Bei der Jungzüchterbesprechung erhielten sie Hinweise auf wichtige Zuchtmerkmale und die Auswahl geeigneter Tiere für die kommenden Ausstellungen im Herbst 2025.

Die Jungzüchter zeigten großes Interesse und bewiesen zugleich bereits umfangreiches Wissen, indem sie genau darlegten, worauf sie bei ihren Tieren in Bezug auf Zucht, Ausstellung und Aussehen achten müssen. Besonders schön zu beobachten war auch ihr enger Bezug zu den Tieren und der gute Umgang mit diesen.

Auf den Schauen werden die Tiere nach Form, Farbe und Stand bewertet, wobei die Jugendlichen mit ihren Zuchten verschiedene Preise erringen können. Mit der Jugendförderung setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft der Geflügelzucht.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!