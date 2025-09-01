Buntes Programm im Freilichtmuseum: Palette reicht von Schmiedekunst bis zur erotischen Lesung

Nachdem im vergangenen Jahr die Ravensburger Kreativwerkstatt Kapuziner insgesamt 1743 Besucher mit einem grandiosen Lichterumzug ins Freilichtmuseum Illerbeuren gelockt hatte, hat Museumsleiterin Katharina Wischer zur nunmehr zweiten Museumsnacht in diesem Jahr das Landestheater Schwaben für eine Kooperation gewinnen können: Mit sechs ausgewählten Stationen aus dem Projekt „Courage – Freiheit im Freilicht“ wurden Teile einer Inszenierung der zwölf Artikel, die die Bauern vor 500 Jahren in Memmingen niedergeschrieben hatten, eindrucksvoll in Szene gesetzt.
Museumsnacht in Illerbeuren
