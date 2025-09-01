Icon Menü
Museumsnacht im Schwäbischen Freilichtmuseum Illerbeuren mit vielen Attraktionen

Museumsnacht in Illerbeuren

Buntes Programm im Freilichtmuseum: Palette reicht von Schmiedekunst bis zur erotischen Lesung

Das Schwäbische Freilichtmuseum und das Landestheater Schwaben präsentierten in Illerbeuren zahlreiche Attraktionen. Was den rund 2000 Besuchern geboten wurde.
Von Franz Kustermann
    Die Schmiede-Familie Linek demonstrierte bei der Museumsnacht in Illerbeuren, wie man Eisen mit Feuer, Hammer und Amboss formen kann.
    Die Schmiede-Familie Linek demonstrierte bei der Museumsnacht in Illerbeuren, wie man Eisen mit Feuer, Hammer und Amboss formen kann. Foto: Franz Kustermann

    Nachdem im vergangenen Jahr die Ravensburger Kreativwerkstatt Kapuziner insgesamt 1743 Besucher mit einem grandiosen Lichterumzug ins Freilichtmuseum Illerbeuren gelockt hatte, hat Museumsleiterin Katharina Wischer zur nunmehr zweiten Museumsnacht in diesem Jahr das Landestheater Schwaben für eine Kooperation gewinnen können: Mit sechs ausgewählten Stationen aus dem Projekt „Courage – Freiheit im Freilicht“ wurden Teile einer Inszenierung der zwölf Artikel, die die Bauern vor 500 Jahren in Memmingen niedergeschrieben hatten, eindrucksvoll in Szene gesetzt.

