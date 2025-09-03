Nach dem gewaltsamen Tod von Valerie von M.: Bürgermeister appelliert an die Gemeinde

„Es liegen schwere Wochen hinter uns und bis zuletzt haben wir alle auf ein gutes Ende gehofft. Umso schmerzlicher ist der Tod von Valerie und unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei ihren Kindern und Angehörigen“: Nach dem gewaltsamen Tod der 36-Jährigen wendet sich Laubens Bürgermeister Reiner Rößle im aktuellen Mitteilungsblatt mit diesen Worten an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.
Zweifache Mutter aus Lauben tot
