Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Nach dem gewaltsamen Tod von Valerie von M.: Bürgermeister von Lauben warnt vor Spekulationen

Zweifache Mutter aus Lauben tot

Nach dem gewaltsamen Tod von Valerie von M.: Bürgermeister appelliert an die Gemeinde

Bürgermeister Reiner Rößle wendet sich mit eindringlichen Worten an die Menschen in Lauben. Außerdem warnt er vor Spekulationen.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Gemeinde Lauben hat an der Erkheimer Straße einen Platz der Trauer und zum Gedenken an Valerie von M. bereitgestellt, die Opfer eines mutmaßlichen Gewaltdelikts wurde.
    Die Gemeinde Lauben hat an der Erkheimer Straße einen Platz der Trauer und zum Gedenken an Valerie von M. bereitgestellt, die Opfer eines mutmaßlichen Gewaltdelikts wurde. Foto: Siegfried Rebhan

    „Es liegen schwere Wochen hinter uns und bis zuletzt haben wir alle auf ein gutes Ende gehofft. Umso schmerzlicher ist der Tod von Valerie und unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei ihren Kindern und Angehörigen“: Nach dem gewaltsamen Tod der 36-Jährigen wendet sich Laubens Bürgermeister Reiner Rößle im aktuellen Mitteilungsblatt mit diesen Worten an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden