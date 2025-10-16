Memmingen Nachts auf dem Memminger Jahrmarkt: Wer räumt auf, wer sorgt für die Sicherheit?

Punkt 22 Uhr ist Schluss auf dem Memminger Jahrmarkt. Danach haben die Schausteller alle Hände voll zu tun, um die Spuren des Tages zu beseitigen. Für andere beginnt der Dienst erst.