In Memmingen startet ein neuer Info-Kanal auf WhatsApp für ältere Menschen

Die Seniorenfachstelle der Stadt Memmingen bietet ab sofort einen neuen Informationskanal über WhatsApp speziell für ältere Mitbürger an, der die gängigen Veranstaltungshinweise ergänzt. Ziel ist es – speziell für Seniorinnen und Senioren – unkompliziert, gezielt und ohne Nachrichtenflut zu interessanten Veranstaltungen, Vorträgen oder besonderen Aktionen oder Bildungsangeboten der Seniorenfachstelle zu informieren.

Wissenswertes über Veranstaltungen in Memmingen

Wer also bequem per Smartphone auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich jetzt ganz einfach beim neuen WhatsApp-Kanal anmelden. Das Angebot ist kostenlos, werbefrei und versendet nur punktuell gezielte Nachrichten – ohne tägliche Updates oder Spam. „Wir möchten mit diesem Angebot vor allem den Zugang zu relevanten Veranstaltungen und Informationen unserer Seniorenfachstelle vereinfachen – direkt, sicher und unkompliziert – über ein Medium, das sehr viele Menschen aller Altersgruppen nutzen“, erklärt Jörg Haldenmayr, Referatsleiter Familie, Jugend und Soziales der Stadt Memmingen laut einer Mitteilung aus dem Rathaus.

So funktioniert der neue Info-Kanal in Memmingen

Ein WhatsApp-Kanal ist eine Funktion innerhalb von WhatsApp. Nutzerinnen und Nutzer erhalten Nachrichten direkt in der App – es ist keine zusätzliche Installation nötig. Die Informationen im Kanal richten sich ausschließlich an Seniorinnen und Senioren in Memmingen. Nähere Informationen sowie Direktlinks und den QR-Code zum Kanal finden sich auch online auf der städtischen Website www.memmingen.de/senioren.

„Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen“, sagt Matthias Ellermann von der Seniorenfachstelle der Stadt Memmingen. „Interessierte unterstütze ich gerne auch direkt persönlich, telefonisch oder per E-Mail.“ Er ist erreichbar unter Telefon: 08331 /850-2970 oder per Mail: Seniorenfachstelle@memmingen.de.