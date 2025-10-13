Neues Konzept für den Memminger Stadtverkehr: Bei welchen Buslinien sich etwas ändert

Der Betrieb des Memminger Stadtbusverkehrs wird zum 1. Mai 2027 für zehn Jahre neu vergeben. Aus diesem Grund arbeiten Experten bei der Stadtverwaltung bereits seit geraumer Zeit an einer weiteren Verbesserung des entsprechenden Verkehrskonzepts. Ziel ist die bestmögliche Erschließung aller Gemeindeteile Memmingens sowie optional die Erreichbarkeit angrenzender Umlandgemeinden. Das neue Konzept wurde jetzt im Verkehrsausschuss der Stadt vorgestellt und von den Ausschussmitgliedern einstimmig für gut befunden. Im Folgenden werden die Eckpunkte der Planung aufgelistet:
ÖPNV in Memmingen
