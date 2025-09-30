Satte Rechnung nach dem Urlaub: Polizei lässt am Flughafen Memmingen abschleppen

Die Sommerferien sind vorbei, doch noch immer gibt es in den Gemeinden rund um den Flughafen Memmingen Ärger mit Falschparkern und Dauerparkern. Daher ließ die Grenzpolizei Memmingen am Montag erneut mehrere Fahrzeuge abschleppen. Das berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

Falschparker in Memmingerberg: Diese Konsequenzen gibt es

Demnach standen die abgeschleppten Fahrzeuge zuvor mehrere Tage lang im Zonenhaltverbot in der Fellhornstraße in der Gemeinde Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) bei Memmingen. Die kommunale Verkehrsüberwachung hatte die Falschparker bereits beanstandet.

Die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer müssen nun neben dem Verwarnungsgeld für den begangenen Verkehrsverstoß für die Abschleppkosten aufkommen.

Flughafen Memmingen wird beliebter bei Reisenden

Der Flughafen Memmingen ist zwar Bayerns kleinster und jüngster Flughafen, wächst aber stark. Er verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 den größten Passagierzuwachs unter den drei Flughäfen im Freistaat. Der Flughafen – auch Allgäu Airport genannt – ist aufgrund seiner Nähe zu den Autobahnen A7 und A96 bei Reisenden im süddeutschen Raum beliebt. Die Passagiere kommen auch aus Österreich und der Schweiz.

Neben vielen Zielen in Osteuropa fliegen die Maschinen vom Flughafen Memmingen aus Städte in Großbritannien sowie Urlaubsregionen in Südeuropa, etwa in Spanien, Portugal oder Griechenland, an.

Viele Passagiere, die anreisen, bedeuten gleichzeitig viele Autos. Zwar gibt es am Flughafen Memmingen mehrere Parkplätze. Doch um sich Parkgebühren zu sparen, stellen Reisende ihre Fahrzeuge in den umliegenden Unterallgäuer Gemeinden sowie in der Stadt Memmingen ab – sehr zum Ärger der Einheimischen. Um gegen die Falschparker vorzugehen, lässt die Polizei die Fahrzeuge immer wieder abschleppen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber : Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de