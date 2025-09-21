Polizei sucht mit Hundestaffeln nach vermisster Altenheim-Bewohnerin in Ottobeuren

Eine Bewohnerin eines Altenheims in Ottobeuren ist am Samstagmittag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die Polizei startete daraufhin eine großangelegte Suche. Es wurde vermutet, „dass die Dame den Heimweg alleine nicht mehr finden werde“, so die Polizei.

Rettungshundestaffel im Einsatz in Ottobeuren

Unterstützung bei der Suche erhieltendie Beamten von den Rettungshundestaffeln der umliegenden Hilfsorganisationen mit Personensuchhunden und Flächensuchhunden.

Die Vermisste konnte schließlich im Stadtgebiet von Ottobeuren unverletzt angetroffen und zum Altenheim zurückgebracht werden.