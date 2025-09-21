Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Polizei sucht mit Hundestaffel nach vermisster Frau in Ottobeuren

Großeinsatz am Samstag

Polizei sucht mit Hundestaffeln nach vermisster Altenheim-Bewohnerin in Ottobeuren

Am Samstagmittag verschwand eine Bewohnerin eines Altenheims in Ottobeuren. Die Polizei suchte die Frau mit einer Hundestaffel.
Von David Specht
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten suchten unter anderem mit Hilfe von Rettungshunden nach der vermissten Frau in Ottobeuren.
    Die Beamten suchten unter anderem mit Hilfe von Rettungshunden nach der vermissten Frau in Ottobeuren. Foto: picture alliance/dpa

    Eine Bewohnerin eines Altenheims in Ottobeuren ist am Samstagmittag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die Polizei startete daraufhin eine großangelegte Suche. Es wurde vermutet, „dass die Dame den Heimweg alleine nicht mehr finden werde“, so die Polizei.

    Rettungshundestaffel im Einsatz in Ottobeuren

    Unterstützung bei der Suche erhieltendie Beamten von den Rettungshundestaffeln der umliegenden Hilfsorganisationen mit Personensuchhunden und Flächensuchhunden.

    Die Vermisste konnte schließlich im Stadtgebiet von Ottobeuren unverletzt angetroffen und zum Altenheim zurückgebracht werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden