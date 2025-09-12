Rentner wegen Kinderpornografie in Memmingen vor Gericht - so lautet das Urteil

Wie kam der Aufseher einer Spielhalle in einer Unterallgäuer Gemeinde in den Besitz von 2311 kinderpornografischen Bildern von meist etwa achtjährigen Mädchen und Buben? Für welche Zwecke nutzte er sie – und warum? Diesen Fragen ging das Amtsgericht Memmingen bei der Hauptverhandlung zwar nicht auf den Grund. Genauer beleuchtet wurden aber die persönlichen Verhältnisse des 66-jährigen Rentners.
