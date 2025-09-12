Icon Menü
Rentner wegen Kinderpornografie vor dem Memminger Amtsgericht. Er erhält eine Freiheitsstrafe.

Amtsgericht Memmingen

Rentner wegen Kinderpornografie in Memmingen vor Gericht - so lautet das Urteil

Ermittler finden über 2300 Bilder auf Datenträgern eines Mannes aus dem Unterallgäu. Zu welcher Strafe ihn das Amtsgericht Memmingen verurteilt.
Von Franz Kustermann
    Eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung erhielt ein Angeklagter am Amtsgericht Memmingen wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern.
    Eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung erhielt ein Angeklagter am Amtsgericht Memmingen wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern. Foto: Franz Kustermann

    Wie kam der Aufseher einer Spielhalle in einer Unterallgäuer Gemeinde in den Besitz von 2311 kinderpornografischen Bildern von meist etwa achtjährigen Mädchen und Buben? Für welche Zwecke nutzte er sie – und warum? Diesen Fragen ging das Amtsgericht Memmingen bei der Hauptverhandlung zwar nicht auf den Grund. Genauer beleuchtet wurden aber die persönlichen Verhältnisse des 66-jährigen Rentners.

