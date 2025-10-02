Boulder-Challenge begeistert

Einen Samstag voller Spannung, sportlichem Ehrgeiz und Kletterfreude erlebten kürzlich knapp 70 Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region beim Sport Schindele Kids Boulder Cup in der Boulderhalle Memmingen.

Schon am Vormittag herrschte emsige Betriebsamkeit: Ab 9.30 Uhr wurde die Halle geöffnet, das Warm-up eigenständig absolviert, anschließend traf man sich zum Technical Meeting. Pünktlich um 11 Uhr fiel der Startschuss für die vierstündige Boulderzeit. Für alle Teilnehmenden standen insgesamt 30 Boulder-Routen zur Aufgabe – darunter fünf speziell für die Altersklassen U9 und U11 – sowie fünf Herausforderungen („Challenges“): Tauhängen, ein Geschicklichkeitsparcours, Holz-Pickel, Balancieren auf einer Platte und Hangeln an Ringen.

Der Wettkampfmodus war offen gestaltet: Jeder und jede Teilnehmende durfte auch anderen zusehen und sich inspirieren lassen – gleichzeitig wurde eigenständig und mit Fairness bewertet. Für das Absolvieren eines Boulderproblems erhielt man bei der Zone zehn Punkte, beim Top 25 Punkte und beim Flash 30 Punkte. Während in der Halle eifrig geklettert wurde, war das Event geprägt von Größen- und Leistungsvielfalt: Kinder aller Altersstufen und aus der ganzen Region zeigten Begeisterung und Motivation – und trugen so zu einer lebendigen, freundschaftlichen Wettkampfatmosphäre bei.

Um 15.45 Uhr fand schließlich die Siegerehrung statt. Allen Teilnehmenden wurde ein Goodie-Bag überreicht, für die Sieger gab es weitere Preise – eine Anerkennung für Leistung und Mut beim Klettern. Der Kids Boulder-Cup unterstreicht erneut, wie stark das Interesse und die Begeisterung am Klettersport gerade bei den Jüngsten ist – und wie wichtig Events wie diese sind, um Talente zu fördern und Gemeinschaft zu stärken. Die Organisatoren der Boulderhalle Memmingen bekamen viel Lob von der regionalen Boulder-Community, zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf und blicken voller Vorfreude auf zukünftige Wettkämpfe und Events.

