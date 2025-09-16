Schulforum lobt: „Ihr könnt Wir“

Das Schulforum der Wirtschaftsschule Memmingen verlieh in einem feierlichen Rahmen fünf Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Klassenstufen ein Sozialkompetenzzertifikat. Zusammen mit den Partnerunternehmen (Autohaus Reisacher, Goldhofer, Klinikum Memmingen, Magnet-Schultz, Gienger und Media-Markt) wurden Schüler gewürdigt, die durch ihr Verhalten die Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Schule stärken.

„Ihr habt getan, was viele nicht tun!“, betonte Schulleiter Albert Spitzner. „Ihr könnt Wir! Und das ist von unschätzbarem Wert.“ Und er ergänzte noch: „Wissen kann man googeln, Charakter jedoch nicht. Macht weiter so!“

Auch die Personalleiterin des Klinikums Memmingen unterstrich in ihrer Dankesrede: „Wer sozial kompetent ist, sieht nicht nur den eigenen Weg, sondern schaut nach rechts und links – und hilft anderen, wenn sie mal ins Straucheln geraten. Das kann leise sein – oder laut. Es kann sichtbar sein – oder im Verborgenen geschehen. Aber es hinterlässt Wirkung. Immer.“

Die Verleihung der Sozialkompetenzzertifikate war nicht nur eine Anerkennung der Leistungen der ausgezeichneten Schüler, sondern auch eine Ermutigung für alle, sich aktiv für eine bessere Gesellschaft einzusetzen.

