Tag der Zahngesundheit in Memmingen Unterallgäuer Zahnärztin klärt auf: Die größten Mythen und Irrtümer rund ums Zähneputzen

Zum Tag der Zahngesundheit in Memmingen erklärt eine Zahnärztin die größten Irrtümer beim Zähneputzen – und welche Mythen tatsächlich einen wahren Kern haben.