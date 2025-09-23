Unterallgäuer Zahnärztin klärt auf: Die größten Mythen und Irrtümer rund ums Zähneputzen

Ein Patient sitzt bei Zahnärztin Julia Löhle auf dem Behandlungsstuhl und erzählt stolz, er habe seine Zähne mit Backpulver und Zitronensaft geputzt, um Verfärbungen zu entfernen. Dass der Patient sich irrt, ist Löhle klar – es handelt sich um einen Einzelfall. Trotzdem halten sich viele Mythen rund ums Zähneputzen hartnäckig: Einige haben einen wahren Kern, andere können den Zähnen ernsthaft schaden. Anlässlich der bayerischen Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit am Donnerstag in Memmingen gibt sie Einblicke, welche Mythen stimmen – und welche man besser vergessen sollte.
Tag der Zahngesundheit in Memmingen
