Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Tag der Zahngesundheit in Memmingen: Zahnärztin klärt auf: Die größten Mythen rund ums Zähneputzen

Tag der Zahngesundheit in Memmingen

Unterallgäuer Zahnärztin klärt auf: Die größten Mythen und Irrtümer rund ums Zähneputzen

Zum Tag der Zahngesundheit in Memmingen erklärt eine Zahnärztin die größten Irrtümer beim Zähneputzen – und welche Mythen tatsächlich einen wahren Kern haben.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Ob direkt nach dem Essen oder mit Backpulver – beim Thema Zähneputzen kursieren viele Ratschläge, die nicht immer empfehlenswert sind.
    Ob direkt nach dem Essen oder mit Backpulver – beim Thema Zähneputzen kursieren viele Ratschläge, die nicht immer empfehlenswert sind. Foto: Caroline Seidel / dpa (Symbolbild)

    Ein Patient sitzt bei Zahnärztin Julia Löhle auf dem Behandlungsstuhl und erzählt stolz, er habe seine Zähne mit Backpulver und Zitronensaft geputzt, um Verfärbungen zu entfernen. Dass der Patient sich irrt, ist Löhle klar – es handelt sich um einen Einzelfall. Trotzdem halten sich viele Mythen rund ums Zähneputzen hartnäckig: Einige haben einen wahren Kern, andere können den Zähnen ernsthaft schaden. Anlässlich der bayerischen Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit am Donnerstag in Memmingen gibt sie Einblicke, welche Mythen stimmen – und welche man besser vergessen sollte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden