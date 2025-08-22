Sieben Unfälle binnen einer Stunde auf den nassen Autobahnen um Memmingen

Eine Stunde - sieben Unfälle. Davon berichtet die Autobahnpolizei Memmingen am Freitag. Aufgrund des Regens hat sich am Donnerstagvormittag binnen einer Stunde eine ganze Serie von Unfällen auf den Autobahnen 7 und 96 um Memmingen ereignet. Vier Menschen brachte der Rettungsdienst in der Folge ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro entstand. Alle involvierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Unfälle auf A7 und A96
