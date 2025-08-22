Icon Menü
Unfälle auf A7 und A96 bei Memmingen: Nasse Straßen lösen sieben Unfälle aus

Unfälle auf A7 und A96

Sieben Unfälle binnen einer Stunde auf den nassen Autobahnen um Memmingen

Der Regen hat am Donnerstag für sieben Unfälle auf den Autobahnen um Memmingen gesorgt. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden ist hoch.
Von Luca Riedisser
    • |
    • |
    • |
    Auf A7 und A96 ereigneten sich innerhalb von einer Stunde sieben Unfälle.
    Auf A7 und A96 ereigneten sich innerhalb von einer Stunde sieben Unfälle. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Eine Stunde - sieben Unfälle. Davon berichtet die Autobahnpolizei Memmingen am Freitag. Aufgrund des Regens hat sich am Donnerstagvormittag binnen einer Stunde eine ganze Serie von Unfällen auf den Autobahnen 7 und 96 um Memmingen ereignet. Vier Menschen brachte der Rettungsdienst in der Folge ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro entstand. Alle involvierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

